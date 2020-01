Medtem ko je pri nas vreme umirjeno in se bo podobna vremenska slika nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, se v Španiji in Franciji soočajo z globokim ciklonom in neurjem, ki so ga poimenovali Gloria. Spremljata ga močan veter in sneženje, v Španiji je neurje tudi zahtevalo štiri življenja. Najhuje je prizadelo območje okoli mesta Valencia in Balearskih otokov. Neurje Gloria, ki se počasi pomika prot ...