Slovenska demokratska stranka je prejšnji teden predlagala ponovno uvedbo naborništva v obliki služenja 6-mesečnega vojaškega roka. Naborniški sistem poznajo v številnih evropskih državah, med drugim v vseh nordijskih državah, sosednji Avstriji in tudi v Švici. Na Švedskem so obvezno služenje vojaškega roka za moške med letoma 1901 in letom 2010 ukinili, a so nato prakso leta 2017 ponovno uvedli. ...