Seja sveta za internacionalizacijo Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom predsedoval Svetu za internacionalizacijo gospodarstva. Svet predstavlja člen v partnerstvu med resorji in predstavniki gospodarstva ter pomembno prispeva h kreiranju politike internacionalizacije gospodarstva in usklajenega delovanja na tujih trgih.

