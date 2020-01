Slovenski novinarji v Rusiji do štirih medalj 24ur.com Ekipa slovenskih novinarjev se te dni mudi v smučarskem središču blizu ruskega Sočija, kjer so leta 2014 potekale zimske olimpijske igre. Novinarji so se pomerili na veleslalomski tekmi, slovenski predstavniki pa so osvojili štiri medalje.

