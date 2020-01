Notranje ministrstvo odgovarja sindikatu: Uresničili smo večino zahtev 24ur.com Na napoved opozorilne stavke Sindikata policistov Slovenije so se odzvali tudi na notranjem ministrstvu in zapisali, da so uresničili večino zahtev iz stavkovnega sporazuma, ki so ga vlada in policijska sindikata podpisali leta 2018. Po njihovem mnenju so zahteve sindikata neutemljene. "Njihovi predstavniki se že več kot pol leta ne udeležujejo sestankov," dodajajo.

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matej Tonin

Karl Erjavec

Rajko Kozmelj

Žan Mahnič