Založani preprečili jeseniški polfinale Sportal Znan je še zadnji polfinalist hokejskega državnega prvenstva. To so hokejisti HK Slavija Junior, ki so na odločilni tretji četrtfinalni tekmi s 5:0 premagali mlade železarje HD Hidria Jesenice. Založani se bodo v polfinalu, začel se bo v četrtek, pomerili s podprvakom HDD Sij Acroni Jesenice. V drugem paru sta branilec naslova HK SŽ Olimpija in HK Triglav Kranj. Igrali bodo na dve zmagi.

