Nadzor pitne vode ostaja, a bo manj pogost RTV Slovenija Predstavniki Geološkega inštituta in Agencije za okolje so predstavili analizo, kaj se je od 25. junija zgodilo s kerozinom, ki je iztekel iz prevrnjenih vagonov vlaka v Dolu. Slovenske železnice in Rižanski vodovod sta prejela novi odločbi o ukrepih.

Sorodno





Oglasi