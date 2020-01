V živo: Juventus proti Romi, konec neverjetnega niza Lazia #video SiOL.net Prvi polfinalist italijanskega nogometnega pokala je Napoli. V torek je izkoristil prednost domačega igrišča in premagal Lazio z 1:0. Gostje iz Rima so tako po 13 zaporednih zmagah v domačih tekmovanjih priznali premoč, dvoboj pa sta zaznamovala tudi dva rdeča kartona ter zapravljena enajstmetrovka vročega strelca Rimljanov Cira Immobileja, ki je zaradi zdrsa napadalca postala spletna uspešnica. Danes sta na delu Juventus in Roma. Edini slovenski udeleženec v četrtfinalu pokala je kapetan Interja Samir Handanović. Prihodnji teden bo gostil Fiorentino.

