Slovenija bo do 2022 dobila akcijski načrt za preprečevanje naraščanja energetske revščine Energetika.NET Leta 2018 v Sloveniji 12,5 odstotka gospodinjstev ni bilo zmožnih plačati računov za ogrevanje, električno energijo, plin in vodo, medtem ko je na ravni EU delež takšnih gospodinjstev znašal 7 odstotkov, kažejo podatki Eurostata. Osnutek slovenskega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki je trenutno v javni razpravi, si sicer za cilj postavlja tudi blaženje in zmanjševanje energetske revščine.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Matej Tonin

Ljudmila Novak

Aljaž Bedene

Aleksandra Pivec