Drama v Dallasu, Dončić in Leonard čarala, grda poškodba Powella #video Sportal Košarkarji Dallas Mavericks so v izjemno razburljivem zaključku na domačem parketu morali priznati premoč LA Clippers (107:110). Luka Dončić in lanskoletni junak finala lige NBA Kawhi Leonard sta bila nerazpoložena pri metu za tri točke, a sta sicer pokazala razkošno znanje - oba sta dosegla 36 točk, Lukatu pa je le asistenca zmanjkala do trojnega dvojčka. Velika smola je domače doletela že v prvi...

