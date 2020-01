Huawei razposlal 6,9 milijona pametnih telefonov 5G mobile.si Drugi največji izdelovalec pametnih telefonov na svetu, kitajska družba Huawei oziroma njena skupina za potrošniške naprave (Huawei Consumer Business Gropu) je do lanskega decembra razposlal 6,9 milijona pametnih telefonov sposobnih povezave v omrežja pete generacije (5G). S tem Huawei izraža močno zavezanost v raziskave in razvoj tehnologije 5G in krepi vodilni položaj na tem področju.

