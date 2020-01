Dragonja zapušča finančno ministrstvo; uradno gre v pokoj, neuradno pa odhaja zaradi DUTB in Bratušk Reporter Metod Dragonja s 3. marcem odhaja s položaja državnega sekretarja na ministrstvu za finance, so za STA potrdili na ministrstvu in kot razlog za njegov odhod navedli upokojitev. Spletne Finance medtem navajajo neuradne informacije, po katerih naj bi Dragon

Sorodno







Oglasi