Kazen za lastnika zemljišča, kjer je dveletni Julen padel v vodnjak in umrl Reporter Lastnik zemljišča, kjer je lani v Španiji malček padel v vodnjak in umrl, je obsojen na enoletno pogojno kazen in plačilo odškodnine, je včeraj po preučitvi izvensodne poravnave potrdilo špansko sodišče v Malagi. Dveletni Julen je lani sredi januarja pade

Sorodno



Oglasi Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Aleksandra Pivec

Marjan Šarec

Zoran Janković