Ekspertna skupina za reševanje zlorab bo dobila nove člane Radio Ognjišče Škofje so na sobotni seji odločno zavrnili očitke Katoliški cerkvi v Sloveniji, da ne stori dovolj za zaščito otrok. Enotno so izrekli podporo predsedniku SŠK ljubljanskemu nadškofu metropolitu in Stanislavu Zoretu ter skupnim prizadevanjem za sistemsko ureditev področja zaščite otrok v Katoliški cerkvi. Obenem pa so škofje povečali število članov ekspertne skupine.

