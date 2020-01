V Mariboru razstava potnih listov za življenje, ki so reševali Jude Lokalec.si Danes v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM) odpirajo dokumentarno razstavo Potni listi za življenje. Posvetili so jo poljskim diplomatom, ki so med drugo svetovno vojno v Bernu izdajali ponarejene potne liste latinskoameriških držav, predvsem Paragvaja, in tako reševali Jude. Razstava bo na ogled do 29. februarja, pripravil pa jo je Inštitut Pileckega iz Varšave v sodelovanju z […]

