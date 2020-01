“To je atentat na pravno logiko,” je o delu sodišč na zaslišanju pred preiskovalno komisijo v zadevi Franc Kangler povedal odvetnik Peter Žnidaršič. Pravniki, ki so bili zaslišani kot priče na zaslišanjih pred preiskovalno komisijo v zadevi Franc Kangler, so na zaslišanjih povedali, da so bile kršitve človekovih in ustavnih pravic zoper Kanglerja na mariborskem sodišču očitne in resne. Menijo tudi ...