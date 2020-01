FOTO: Drama v hrvaški prestolnici: to so posledice požara, ki je uničil osem stanovanj Svet 24 V štirinadstropnem stanovanjskem poslopju v Zagrebu je v torek zvečer izbruhnil požar, ki je uničil dve stanovanji, še šest pa je poškodovanih. Zgorel je tudi večji del strehe. Stanovalce bloka v središču Zagreba so evakuirali. Požar so zagrebški gasilci uspešno pogasili.



