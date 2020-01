Puljska ladjedelnica Uljanik gre v likvidacijo Primorski dnevnik Puljska ladjedelnica Uljanik gre v likvidacijo, je danes odločila skupščina upnikov puljske ladjedelnice na sodišču za gospodarske zadeve v Pazinu. Upniki namreč so ugotovili, da ni več pogojev za nadaljevanje poslovanja skozi stečajni postopek. Pojasnili pa so, da obstaja priložnost za ustanovitev novega Uljanika. Dolgovi delniške družbe Uljanik so presegli 5,1 milijarde kun (690 milijonov evrov) ...

