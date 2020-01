Pri Ptuju prijeli italijanskega tihotapca ilegalnih migrantov iz Afganistana in Iraka Reporter Policisti policijske postaje Gorišnica so v torek malo pred polnočjo v Spuhlji ustavili 26-letnega italijanskega voznika osebnega avtomobila, ki je prevažal štiri državljane Iraka in enega državljana Afganistana. Kot so sporočili s Policijske uprave Marib

Sorodno Oglasi Omenjeni Afganistan

Hrvaška

Irak

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Luka Dončić

Igor Zorčič

Slavoj Žižek