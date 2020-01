Šarec v Davosu o odpiranju javnega sektorja umetni inteligenci SiOL.net Predsednik vlade Marjan Šarec je na 50. letnem zasedanju WEF v Davosu danes sodeloval na panelu o odpiranju javnega sektorja umetni inteligenci. Umetna inteligenca ima potencial, da služi človeštvu ter prinaša koristi posameznikom in družbi. Da bi to dosegli, pa morajo pri njenem razvoju in upravljanju sodelovati vsi deležniki, je dejal.

