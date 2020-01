Svojci pogrešajo 13-letno Leonoro Hyseni iz Celja 24ur.com Svojci so celjske policiste obvestili, da pogrešajo 13-letno Leonoro Hyseni iz Celja. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v črno trenirko, obuta pa v belo-roza športne copate znamke Nike. Vse, ki so jo opazili, policija prosi, da pokličejo na Policijsko postajo Celje ali pa na telefonsko številko 113.

