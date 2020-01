Juan Guaido na evropski turneji: v Bruslju so mu izrazili podporo 24ur.com V Bruslju so toplo sprejeli vodjo venezuelske opozicije Juana Guaidoja, ki si prizadeva pridobiti mednarodno podporo za volitve, s katerimi bi z oblasti v Venezueli odstranili predsednika Nicolasa Madura. Guaido je v sklopu evropske turneje obiskal že Veliko Britanijo, odpotoval pa bo še v Španijo in v Davos, kjer poteka Svetovni gospodarski forum.

Sorodno Oglasi Omenjeni Španija

Velika Britanija

Venezuela Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Luka Dončić

Igor Zorčič

Slavoj Žižek