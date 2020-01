Tokrat priporočamo razstavo pionirja konceptualne umetnosti, filmskega ustvarjalca in avtorja animiranih filmov Gorana Trbuljaka, premiero glasbene gledališke predstave Plašč ruskega pisatelja in dramatika Nikolaja Vasiljeviča Gogolja v režiji Juša A. Zidarja, koncert pianista, skladatelja in producenta Bowraina, ki bo predstavil najnovejši projekt 2020 Seconds(A)live, premiero znanstvenega kabareta 2020 po...