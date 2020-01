S pištolo grozil v zlatarni in v lokalu Primorske novice Koprski policisti so 34-letnika, ki je prejšnji teden poskušal oropati Zlatarno Celje v Župančičevi ulici v starem mestnem jedru, ovadili še za več drugih kaznivih dejanj, med drugim tudi vlomov in tatvin. Osumljeni 34-letnik je ropal v jakni, ki jo je ukradel v enem od koprskih stanovanj. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor.

