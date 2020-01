Varuh konkurence: slovenska podjetja hotela s trga izriniti tekmeca SiOL.net Agencija za varstvo konkurence je ugotovila, da so se podjetja Surovina, Dinos, Salomon in Recikel dogovorila, da bodo s trga organiziranja sistemov ravnanja z odpadno embalažo izrinila tekmeca Interseroh in si tako medsebojno razdelila trg. Odločba sicer še ni pravnomočna, piše STA.

