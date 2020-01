Čančar vpisal tri točke proti Housotnu, Zion Williamson debitiral s porazom 24ur.com V severnoameriški ligi NBA je na igrišče stopil tudi Vlatko Čančar (tri točke) ob porazu Denverja proti Houstonu s 105:121. Slovenski krilni košarkar je v treh minutah in 19 sekundah na parketu dosegel tri točke. Zadel je trojko, v statistiko pa je dodal še po en skok, podajo ter ukradeno žogo. Naslednjo priložnost za dokazovanje bo imel Čančar v noči na soboto proti New Orleansu.

