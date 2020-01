Slovenija in slovenski turizem sta se tudi letos predstavila na osrednjem turističnem sejmu v Avstriji, sejmu Ferienmesse na Dunaju, ki je namenjen počitnicam in potovanjem. Poudarek letošnje animacije na sejmu, ki se je začel 16. januarja, je bil na zgodovinskih mestih ter predstavitvi Bele krajine in Metlike. preberite več » ...