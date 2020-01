Tožilstvo in obramba pred sodiščem naslikala zelo različna portreta Weinsteina RTV Slovenija V prvi etapi sojenja Harveyju Weinsteinu je tožilstvo producenta prikazalo kot serijskega plenilca, ki je manipuliral in spolno napadal ženske. Obramba argumentira, da je šlo za soglasne spolne odnose, ki so jih ženske pozneje prekvalificirale v nasilje.

