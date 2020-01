In letalska dovoljenja Adrie Airway dobi? Družba Air Adriatic Izeta Rastoderja! Demokracija Letalska dovoljenja Adrie Airways je na današnji dražbi po izklicni ceni 45.000 evrov kupila družba Air Adriatic, za katero stoji poslovnež Izet Rastoder. Kupec dovoljenj bo moral najprej odpraviti neskladja, ki so nastala po preklicu operativne licence in začetku stečajnega postopka, sicer premoženja ne bo mogel uporabiti.

