Zaradi vročinskega vala na jugovzhodu Avstralije so se danes tam znova razplamteli požari. Ti med drugim divjajo tudi v bližini letališča v Canberri, ki so ga zaradi tega morali zapreti. Južno od prestolnice pa je strmoglavilo veliko letalo za gašenja požarov, pri čemer so umrli vsi trije ameriški člani posadke. V Novem Južnem Wales so se po obdobju padavin vrnile vročina in vetrovne vremenske razm ...