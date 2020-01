Odpoklic Knoppers lešnikovih tablic in vafljev iz mleka in lešnikov Dnevnik Podjetje Müller drogerije je iz prodaje odpoklicalo Knoppers lešnikove tablice ter Knoppers vaflje iz mleka in lešnikov nemškega proizvajalca August Storck zaradi nenavedenega alergena (arašidi) med sestavinami na deklaraciji. Živilo predstavlja...

