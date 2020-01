Slovenec na Kitajskem: Ko na metroju nekdo zakašlja, se vsi umaknejo #video SiOL.net Slovenec Mitja Iršič se trenutno mudi na Kitajskem, kjer poskušajo oblasti preprečiti širjenje skrivnostnega virusa. Kot je dejal, so na ulicah posebne enote, ki naključnim ljudem merijo vročino. A Iršič miri, da so zaradi bolezni do zdaj umrli le starejši bolniki s slabšim imunskim sistemom.

