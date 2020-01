Lani banke podražile več storitev, najvišje podražitve so zabeležili pri ... Večer Banke in hranilnice so lani podražile 32 storitev, kar je nekoliko več kot leto poprej. "Banke so največkrat zvišale nadomestila za dvige na bankomatih drugih bank, vodenje osebnih računov in paketov ter letne članarine za kartice z odloženim plačilom," so ugotovili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

