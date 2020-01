Kanadčani zaradi Harryja in Meghan podpisujejo peticijo #video SiOL.net Ker si želita princ Harry in Meghan Markle novo življenje ustvariti v Kanadi, bi morali tamkajšnji davkoplačevalci plačevati za njuno varovanje, česar pa ne bodo sprejeli. Podpisovati so začeli peticijo.

Sorodno





Oglasi