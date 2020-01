Najbolj priljubljena znamka kave v Sloveniji Barcaffè in zabavni igralec in režiser Branko Đurić – Đuro nadaljujeta sodelovanje. Tokrat v šaljivem videu Đuro svojo jutranjo rutino s turško kavo Barcaffè Black'n'Easy začini s poskočnimi plesnimi gibi. Hektična jutra pa niso edini čas, ko aromatična turška kava prebudi v trenutku. Barcaffè Black'n'Easy lahko pripravimo kadarkoli in kjerkoli, saj je ...