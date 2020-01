Tik pred vrati je sporen posel: številni opozarjajo, da ogroža internet SiOL.net Novembra 2019 je marsikoga presenetilo razkritje, da je tako rekoč vse pripravljeno na korporativni prevzem nadzora nad internetno vrhnjo domeno .org. Domeno, ki ob .com in .net pomeni enega od temeljev spleta, uporabljajo pa jo predvsem neprofitne organizacije in projekti, kot je enciklopedija Wikipedija, namerava za okroglo milijardo evrov kupiti investicijska družba Ethos Capital. Skorajšnji pr...

