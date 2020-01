Helios na kolenih Dnevnik Košarkarji Heliosa so v 17. krogu 2. lige ABA na domačem parketu klonili proti Spars Sarajevo s 77:80 in si tako poslabšali možnosti za uvrstitev v polfinale. Vrstni red: Borac Čačak 15-2, MZT Skopje 12-5, Rogaška in Široki po 10-7, Split 9-8,...

