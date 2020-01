Poročilo uperja prst v občinske uradnike in odvetnico Mavsarjevo Primorske novice Odgovornost za dvomilijonsko odškodnino, ki jo je izolska občina lani morala izplačati podjetju R Mercuri, je na strani občinskih uradnikov, ki so ravnali nepremišljeno in malomarno, ter na strani odvetniške pisarne Monike Mavsar. To je bistvo poročila nadzornega odbora (NO) izolske občine, ki je opravil nadzor nad primerom odškodninske tožbe omenjenega podjetja.

