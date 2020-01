Napet primorski derbi Koprčankam, bankirke osvojile Grosuplje SiOL.net Odbojkarice SIP Šempetra so na uvodni petkovi tekmi 12. kroga 1. DOL gostile slovenskega podprvaka, GEN-I Volley, in slavila s 3:1 v nizih. Šempetranke so se povzpele na tretje mesto. Na sobotnem primorskem obračunu so Koprčanke s 3:2 ugnale Ankaran, Mariborčanke pa so se nove zmage razveselile v Grosupljem. Za konec kroga se bosta v ponedeljek pomerila še Calcit in Formis, ki ga bo prvič vodil Zoran Jerončič.

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Domen Prevc

Peter Prevc

Anže Lanišek

Filip Flisar

Tina Mrak