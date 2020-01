Šempetranke presenetile GEN-I Volley SiOL.net Odbojkarice SIP Šempetra so na uvodni tekmi 12. kroga 1. DOL gostile slovenskega podprvaka, GEN-I Volley, in slavila s 3:1 v nizih. Šempetranke so se povzpele na tretje mesto. V soboto bo na sporedu primorski obračun med Koprom in Ankaranom, v Grosupljem se bodo mudile Mariborčanke, za konec pa se bosta v ponedeljek pomerila še Calcit in Formis, ki ga bo prvič vodil Zoran Jerončič.

