Koliko predstavnikov bo imela Slovenija na zaključnem turnirju lige MEVZA? Sportal V zadnjih dveh krogih rednega dela lige MEVZA bodo jasni še zadnji udeleženci zaključnega turnirja. Edine, ki so si že pred časom zagotovile "final 4", so odbojkarice Nove KBM Branika, ki se bodo na svoji zadnji tekmi merile z Banjaluka Volley, Kamničanke bodo zmago in nove točke lovile proti Kašteli, Novogoričanke pa zadnji vlak lovijo pri močnem Brčkem.

