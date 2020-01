Starejša gospa sredi Kopra osnovnošolko prijela za roke in na silo odpeljala na CSD 24ur.com 66-letna ženska je v Kopru opazila osnovnošolca in osnovnošolko, ki sta hodila domov iz šole, ter "ocenila, da ne bi smela sama postopati", sporoča koprska policija. Osnovnošolko je nato odvlekla na Center za socialno delo, dečka pa naj bi med potjo pustila oditi. Tam so otroka pomirili in poklicali starše. Preiskava dogodka še poteka.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Goran Dragić

Boštjan Kline