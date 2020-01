Dedec iz Rač se ga je napil in padel z motorjem, nato pa se je zlagal policistom, da je v gozdu ujet Reporter Minulo noč je 51-letni moški z območja Rač poklical na pomoč policiste, ker naj bi se v gozdu ujel v lovsko past. Ko so ga policisti našli, pa se je izkazalo, da je le pregloboko pogledal v kozarec. Glede na mrzlo noč je imel srečo, da ni zmrznil, so dane

