Srbija zavrnila nov predlog ZDA za vzpostavitev dialoga med Beogradom in Prištino Dnevnik ZDA so predstavile nov predlog za obnovitev dialoga med Srbijo in Kosovom, ki predvideva odpravo kosovskih carin na srbsko blago in konec srbske kampanje za umik priznanja Kosova. Srbija je ta predlog že zavrnila. sta

Sorodno Oglasi Omenjeni Beograd

Kosovo

Srbija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Boštjan Kline

Matej Tonin