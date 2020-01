Ljubljančanu zasegli kilogram konoplje, kokain, MDMA in pištolo 24ur.com Ljubljanski policisti so med hišno preiskavo pri 22-letniku našli in zasegli več prepovedanih drog in orožja. Sumijo, da je bilo najdeno orožje uporabljeno pri kaznivih dejanjih vlomov.

