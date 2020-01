V vesolju spekli prve piškote, čas peke pa ni niti približno enak tistemu na tleh Večer Tri piškote, ki so jih spekli na Mednarodni vesoljski postaji, so s kapsulo SpaceX prepeljali na Zemljo, kjer jih bodo znanstveniki natančno preučili in skušali ugotoviti, ali so sploh užitni.

