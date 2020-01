Raziskovalci Univerze Cardiff v Wallesu so odkrili nov način za zdravljenje rakavih bolnikov. Trenutno je ideja še v povojih, kaže pa izjemen potencial, so komentirali raziskovalci. Princip temelji na izkoriščanju T celic za namen prepoznavanja rakavih celic in njihovo uničenje. Zdravljenje bi bilo primerno za vse paciente po principu one size fits all ter za [...] Prispevek Raziskovalci so odkril ...