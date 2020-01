(VIDEO) Planinec padel in se dlje časa kotalil po zasneženi podlagi, rešila sta ga čelada in nahrbtn Večer "Kot kaže, mu je glavo pred težjimi poškodbami rešila čelada, poškodbe hrbta pa ublažil nahrbtnik. Na kraju je bil tudi policist gorske policijske enote, ki je razmere na terenu opisal kot zelo zahtevne in nevarne."

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Ilka Štuhec

Miha Hrobat

Boštjan Kline