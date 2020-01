Real poražen na derbiju vodilnih, Bayern do zmage brez Šiška Sportal V 21. krogu evrolige so košarkarji Real Madrida, ki še vedno ne morejo računati na poškodovanega Američana s slovenskim potnim listom Anthonyja Randolpha, spet izgubili. Tokrat so v derbiju doma klonili proti vodilnemu Anadoluju Efesu s 75:80. Bayern Žana Marka Šiška, ki ga ni bilo v kadru Bavarcev, je v četrtek z 80:68 ugnal Maccabi. Barcelona je s 86:82 ugnala Crveno zvezdo.

