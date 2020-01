“Fašizem se prebuja, ker ga mladi ne poznajo” Primorske novice Gledališče Miela je bilo v četrtek popoldne premajhno, da bi sprejelo vse, ki so si želeli ogledati dokumentarec Človek, ki je videl preveč (The Man Who Saw Too Much). Film britanske BBC o Borisu Pahorju in grozljivem dogajanju v koncentracijskem taborišču Natzweiler-Struthof je vzbudil tolikšno zanimanje, da so se prireditelji Tržaškega filmskega festivala odločili za dodatno večerno predvajanje.

